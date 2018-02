Stasera aperti 2 tratti Ancona-Perugia

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Anas e società Quadrilatero Marche-Umbria apriranno al traffico a partire da questa sera due tratti, per complessivi 7 km, della nuova carreggiata realizzata lungo la strada statale 76 "della Val d'Esino", nell'ambito dei lavori in corso per il completamento della direttrice Perugia-Ancona. Lo spostamento dei flussi di traffico sulla nuova carreggiata richiede fasi graduali che proseguiranno durante la notte. Da domattina sarà quindi possibile transitare sul nuovo tracciato, in configurazione provvisoria a doppio senso di marcia, mentre i lavori proseguiranno sulla vecchia sede stradale adiacente che sarà ammodernata e costituirà la seconda carreggiata in configurazione definitiva. I tratti che saranno aperti, entrambi tra Albacina e Serra San Quirico, in provincia di Ancona, comprendono tre gallerie, tra cui quella della "Gola della Rossa", la più lunga dell'intero progetto Quadrilatero.