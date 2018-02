Caritas raccoglie offerte per SoSteniamo

La Caritas di Perugia-Città della Pieve pone il lavoro al centro della Quaresima di carità 2018.

Lo fa dedicando la raccolta delle offerte durante le celebrazioni eucaristiche in tutte le parrocchie e santuari, domenica 4 marzo, al progetto "SoSteniamo il lavoro".

L'iniziativa intende concretizzare ulteriormente quanto ribadito sul tema dell'occupazione dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti all'ultima Settimana sociale dei cattolici italiani.

SoSteniamo il lavoro ha come obiettivo di dare possibilità a giovani e adulti di collocarsi nel mondo del lavoro in vari ambiti. Nel primo anno di attuazione - riferisce la Caritas - sono stati esaminati 120 curricula, selezionate 79 persone (60% italiane, 70% under 35, 48% donne), con 25 persone (cinque in più rispetto a quanto previsto) ammesse ai corsi di orientamento al lavoro. Al termine dei quali potranno svolgere un periodo di stage retribuito di sei mesi come tirocinanti (con una borsa lavoro) in aziende del territorio.