I Barbari tema Festival medioevo

E' dedicata ai "Barbari" la quarta edizione del Festival del Medioevo in programma a Gubbio dal 26 al 30 settembre. Saranno cinque giorni per affrontare un viaggio lungo dieci secoli, con la scoperta degli "altri" come filo conduttore.

Grazie a lezioni di storia, interviste e "faccia a faccia" - spiegano gli organizzatori -, i più importanti storici italiani e europei, insieme a scrittori, giornalisti e uomini di spettacolo, si misureranno in una vera e propria "sfida culturale", quella di raccontare al grande pubblico in modo "facile" e appassionante mille anni di storia, dalla caduta dell'impero romano alla scoperta dell'America (476-1492). Tutti gli incontri sono gratuiti e a ingresso libero.