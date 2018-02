Con "Petali Spello" un anno di eventi

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - Un calendario con 12 "petali", che identificano i 12 appuntamenti principali dell'anno e promuovono in maniera integrata arte, cultura, natura, tradizioni ed enogastronomia di Spello, città d'arte e dei fiori: la programmazione annuale degli eventi culturali, sociali e promozionali di Spello viene presentata quest'anno con una brochure tascabile, in italiano e inglese, curata dal Comune, con una veste rinnovata, e una comunicazione "emozionale" anche attraverso video, social media (Facebook e Instagram), locandine nelle strutture ricettive e pannelli in punti strategici del centro storico per attrarre e guidare il turista che sceglie di visitare Spello e viverla in ogni suo aspetto.

"Una promozione intelligente, che mette insieme i connotati identitari della città, che sono quelli dell'intera regione, con la bellezza dei luoghi, dell'arte, i tanti eventi culturali" ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura, Fernanda Cecchini.