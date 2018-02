Esposito presidente Società pediatrica

(ANSA) - PERUGIA, 9 FEB - La professoressa Susanna Esposito, responsabile della struttura complessa di Pediatria dell'azienda ospedaliera di Perugia, è la nuova presidente della Simeup Umbria (Società italiana di medicina di emergenza-urgenza pediatrica), società scientifica che coordina l'attività di organizzazione e formazione sull'emergenza-urgenza pediatrica della regione.

E' stata eletta in occasione dell'Assemblea dei pediatri umbri che si è svolta all'ospedale di Foligno. In Umbria nel 2017 si sono registrati oltre 700 interventi di emergenza in età pediatrica, di cui più di 50 hanno rappresentato particolare criticità (codice rosso). "Questa nomina è per me gratificante - dice Esposito - lavoreremo per sviluppare una rete di professionisti della quale faranno parte rappresentanti delle diverse discipline. Per questo si è ritenuto di includere un infermiere nel consiglio direttivo".