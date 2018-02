Youpol polizia contro bullismo e spaccio

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - Potrà essere da oggi scaricata e utilizzata anche nel capoluogo umbro "YouPol", l'app realizzata dalla polizia di Stato e che consente di inviare segnalazioni, anche anonime, di bullismo e spaccio di droga. L'applicazione e' stata presentata in una conferenza stampa dal questore Giuseppe Bisogno e dal vice dirigente della squadra mobile, Adriano Felici.

Già operativa in altre città dal novembre 2017, YouPol ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, di interagire con la polizia consentendo l'invio di segnalazioni, ma anche di foto e filmati, di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti di cui uno viene a conoscenza.

L'app è facilmente scaricabile su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme di Apple Store, per i sistemi operativi IOS, e Play Store, per i sistemi operativi Android.

"Un nuovo metodo di comunicazione - ha detto il questore - in coerenza con quanto spesso da noi affermato in merito a una responsabilizzazione sempre maggiore dei cittadini".