Striscione "Occhio Salvini spariamo noi"

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 8 FEB - "Occhio Salvini.

Stavolta spariamo noi" è la scritta tracciato su uno striscione bianco affisso durante la notte su uno dei cavalcavia tra la E45 e la statale Pian d'Assino in occasione della visita del segretario della Lega a Umbertide.

E' stato subito sequestrato dai carabinieri che stanno ora svolgendo accertamenti. Sullo striscione non figurano sigle.

Mentre la scritta è stata realizzata utilizzando i colori rosso e verde su sfondo bianco.

Uno striscione contro il leader del Carroccio è stato poi esposto in occasione della manifestazione organizzata da Umbertide antirazzista e antifascista in occasione della visita in città del leader del Carroccio. "Fai la guerra ai poveri e sei servo di Berlusconi". (ANSA).