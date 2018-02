A Villa Umbra corso su lavoro autonomo

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - Le forme tradizionali di lavoro autonomo e le nuove collaborazioni dopo la "Riforma", il Jobs Act e le modifiche all'articolo 7 del Testo Unico del pubblico impiego, saranno al centro del prossimo seminario organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

L'appuntamento formativo, fissato per il 13 febbraio, passerà in rassegna tutte le novità che riguardano il conferimento di lavoro autonomo a soggetti esterni nell'ambito della pubblica amministrazione, il loro trattamento fiscale e previdenziale, alla luce dei Decreti, del Jobs Act e del Codice dei contratti.

Il corso intitolato "Le collaborazioni autonome per le PA dopo i decreti "Madia", Jobs Act autonomi e la Legge di Bilancio 2018: incarico e trattamento" vedrà intervenire Alessandro Cairo, dottore commercialista e revisore contabile, specializzato in Scienze dell'Amministrazione pubblica e in Giuristi d'impresa (Spisa) presso l'Università di Bologna.