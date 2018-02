Muroni, ripensare insieme sviluppo

"La politica è allocazione di risorse, decide in che cosa si investe e l'Italia continua a dare sussidi alle attività inquinanti per 16 miliardi di euro all'anno": Rossella Muroni, candidata di Liberi e uguali alla Camera nel collegio plurinominale Umbria e nell'uninominale Foligno-Alto Tevere è intervenuta così a Perugia in occasione della presentazione dei candidati di LeU. "Dobbiamo ripensare il modello di sviluppo insieme" ha detto.

Secondo Muroni "il caso dell'Umbria è emblematico".

"Nell'immaginario collettivo - ha aggiunto - è tra le regioni più ricche e allo stesso tempo una di quelle più colpite dalla crisi, con una perdita di Pil del 14% e 6 mila giovani che hanno lasciato il territorio. Un fenomeno che avvicina l'Umbria al Meridione più che all'Europa. È necessario invertire questa tendenza con gli investimenti giusti e una visione di Paese che metta al centro la qualità ambientale, le comunità locali, la giustizia sociale, la creazione di nuovi posto di lavoro e di benessere".