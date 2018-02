In Umbria tutte le Sae entro febbraio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 3 FEB - "L'Umbria sarà la prima delle quattro regioni del Centro Italia colpite dal sisma a completare la realizzazione di tutte le casette Sae già nel mese di febbraio, fatta eccezione per Castelluccio di Norcia, dove alcune problematiche, in particolare di natura meteorologica, non hanno consentito di avviare al momento i lavori": è quanto ha detto stamani, all'ANSA, il vicepresidente della giunta regionale, Fabio Paparelli, presente a Norcia per la consegna di altre 68 Soluzioni abitative di emergenza.

"Siamo in dirittura di arrivo anche sulla delocalizzazione delle attività produttive e stiamo ultimando anche la messa a punto dei finanziamenti: già lunedì in Regione la giunta approverà il provvedimento per i danni indiretti del sisma", ha aggiunto. Soffermandosi su Castelluccio, Paparelli ha sottolineato che "malgrado i lavori non siano ancora avviati, tutte le gare per l'espletamento delle opere sono state affidate".