Regione dà via libera per Frecciarossa

Nella seduta del 5 febbraio "la giunta regionale approverà il nuovo contratto con Trenitalia che permetterà l'avvio del servizio Frecciarossa". Lo ha annunciato la presidente della Regione Catiuscia Marini sul suo profilo Facebook. La corsa inaugurale è prevista l'8 febbraio mentre i biglietti saranno in vendita dal 5.

"La Giunta regionale - ha spiegato Marini - finanzierà il costo del nuovo servizio (limitatamente al tratto Perugia-Arezzo e ritorno, giornaliero e per 365 giorni all'anno)". La presidente ha quindi sottolineato che la Regione ha "lavorato con serietà per rimettere al centro il tema dei servizi ferroviari in Umbria con gli investimenti sulla ex Fcu e con questo nuovo servizio". "Intendiamo continuare su questa strada - ha aggiunto - nell'interesse dell'Umbria e degli umbri e di tutti coloro, italiani e stranieri, che vorranno visitare la nostra regione per lavoro, business, turismo".