A Marsciano Comune attiva 'alert system'

Attivato dal Comune di Marsciano il servizio "alert system" per le comunicazioni di emergenza. E' completamente gratuito e fa uso di messaggi vocali su telefono fisso o cellulare.

Il servizio è finalizzato ad allertare la popolazione in situazioni quali eventi calamitosi, incidenti, interruzioni di pubblici servizi e in genere di pericolo o di disservizio importanti. Permette di dare "comunicazioni tempestive" - spiega il Comune - 24 ore su 24, a liste di numeri che possono essere suddivisi per area geografica, in modo da raggiungere solo la popolazione interessata. I numeri che il servizio contatta sono quelli pubblicati negli elenchi telefonici che entrano quindi a far parte automaticamente delle liste. I cittadini la cui utenza non fa parte di questi o volessero ricevere il servizio su un numero diverso o su cellulare possono compilare uno modulo nella home page del sito www.comune.marsciano.pg.it.