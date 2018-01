Sindaco Norcia, bene riapertura galleria

"È un momento che la nostra comunità attende da quel 30 ottobre 2016 che ormai sentiamo lontano, dietro alle spalle. La cosa più importante è riaprirci verso la Salaria e riallacciare lo scambio tra le comunità sotto il profilo umano, sociale ed economico": lo ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, parlando dell'imminente riapertura parziale della galleria "San Benedetto".

"Dobbiamo puntare su una viabilità ridondante - ha detto Alemanno - perché non è possibile che ogni volta che si verifica un sisma ci troviamo a dovere chiudere la viabilità principale e cercare soluzioni impraticabili".

I lavori sono invece ultimati per la ex strada statale 209 Valnerina, che collega Visso a Preci. "Questi sono traguardi importanti, è una giornata straordinaria perché la riapertura per noi significa recuperare quella mobilità interna che dall'epoca del terremoto era compromessa", ha detto il sindaco di Preci, Pietro Bellini.