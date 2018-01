Rimossa frana su strada Valserra

E' stata completamente rimossa la frana che aveva interessato una porzione della strada regionale 67 Valserra, nel ternano, ora tornata regolarmente a doppio senso di marcia.

La Provincia di Terni, con fondi del proprio bilancio, ha infatti eseguito opere di bonifica rimovendo i detriti dalla strada e riprofilando la scarpata.

A protezione della strada stessa sono stati posti blocchi di new jersey in cemento per evitare che eventuali nuovi distacchi di materiale possano finire sulle carreggiate.

Al termine dei lavori è stato rimosso anche il senso unico alternato che era stato disposto con ordinanza per garantire la sicurezza degli automobilisti.

La frana aveva interessato un fronte di oltre 40 metri per circa 18 di altezza.

Il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, e la dirigente del settore tecnico sottolineano il lavoro fatto ricordando l'importanza della strada e le vicissitudini legate al precedente incendio dell'estate scorsa.