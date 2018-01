Presto la galleria commerciale a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 GEN - Assegnati i lavori per la costruzione della parte strutturale che ospiterà la galleria commerciale di Norcia in corso di realizzazione nella zona industriale della città.

Dopo aver avviato le opere di urbanizzazione dell'area, adesso si passa alla fase della costruzione vera e propria del contenitore in cui verranno delocalizzati altri 23 negozi, chiusi dal 2016, dopo che il terremoto ha reso inagibili gli edifici in cui si trovavano. In primavera è attesa l'apertura della galleria, maggio potrebbe essere il mese della consegna della struttura, anche se al momento una data precisa non viene indicata dagli enti preposti. Questa delocalizzazione segue quella già avvenuta in viale della Stazione, di fronte a Porta Ascolana, dove hanno trovato spazio altre 27 attività che prima del sisma si trovavano nel centro storico. E sono stati già riaperti anche tre ristoranti, nel versante di Porta Romana, altri cinque restano ancora in attesa che i locali che li ospiteranno vengano portati a termine.