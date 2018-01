Sindaco Terni, gravissima aggressione

"La violenza subita da una donna nella serata di domenica è un episodio gravissimo, da condannare con forza": a dirlo è il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, esprimendo vicinanza, a nome dell'amministrazione comunale, alla vittima e alla sua famiglia.

Il sindaco si augura "che al più presto venga individuato il responsabile di questo crimine odioso" e annuncia che il Comune "è pronto a costituirsi parte civile in un auspicabile procedimento giudiziario, così come avvenuto per altri gravi reati contro le donne". La stessa amministrazione - prosegue Di Girolamo - "ha già messo a disposizione dell'autorità giudiziaria alcuni riprese del sistema di videosorveglianza che il Comune di Terni ha costituito e implementato per dare il suo apporto ai temi della sicurezza, nella speranza che possano dare un contributo alle indagini".