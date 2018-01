Seminario Villa Umbra su reati contro pa

Sono più di 140 le richieste di partecipazione al seminario "I reati contro la Pubblica Amministrazione e il danno erariale" organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica per il 24 gennaio a Villa Umbra di Perugia.

Interverranno - è detto in una nota della Regione - il procuratore generale della Repubblica di Perugia, Fausto Cardella, con una relazione sul tema "I reati contro la Pubblica Amministrazione anche alla luce delle recenti normative", e il presidente nazionale aggiunto della Corte dei Conti, Alberto Avoli, che relazionerà su "Il Codice di giustizia contabile e il danno erariale".

I lavori saranno aperti alle ore 9,30 dal direttore della Scuola umbra di amministrazione pubblica, Alberto Naticchioni.

Il corso è stato accreditato dall'Ordine degli avvocati di Perugia con l'attribuzione di quattro crediti formativi, due in diritto penale e due in diritto amministrativo.