Alemanno, Castelluccio è tema centrale

"Castelluccio di Norcia è il tema centrale da affrontare con determinazione per le prossime settimane. Intanto è stata individuata la ditta appaltante per la realizzazione dei caseifici e dei negozi sulla piazza del borgo ed assegnato l'appalto per le opere di urbanizzazione per la costruzione del 'deltaplano' che ospiterà i ristoranti": il sindaco Nicola Alemanno ha illustrato all'ANSA le tappe per la ripresa delle attività della "perla" dei Sibillini, la realizzazione delle casette e le opere di demolizione degli edifici lesionati.

"Appena la strada 477 verrà riaperta e le condizioni meteo lo permetteranno - ha detto Alemanno - a Castelluccio inizieranno tutti i lavori, compreso il 'deltaplano. Inoltre la Protezione civile ha dato il via libera per la realizzazione di un container collettivo con stanze monolocali che hanno un proprio bagno indipendente, che sarà messo a disposizione degli operatori commerciali che, pur non avendo la casetta, potranno comunque pernottare a Castelluccio".