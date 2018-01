Dopo 45 anni la Umbra Cuscinetti diventa Umbragroup.

L'azienda, nata nel 1972 per la produzione di cuscinetti di precisione di grandi dimensioni, ha nel tempo ampliato il proprio portafoglio prodotto ed innovato processi e tecnologia.

Già nel 1978 ha introdotto le viti a ricircolo di sfera, che hanno portato il Gruppo - si legge in un suo comunicato - a essere il "fiore all'occhiello" dell'aeronautica mondiale. Nel 2005 ha poi avviato la progettazione e realizzazione di attuatori elettromeccanici, sistemi più complessi e tecnologicamente avanzati, con applicazioni multiple in mercati diversi da quelli già presidiati.

L'azienda si è quindi trasformata nel tempo, sia da un punto di vista culturale sia gestionale, da impresa locale ad industria globale. Riuscendo - prosegue la nota -, attraverso "il miglioramento continuo di processi e servizi, a creare un ambiente lavorativo dinamico e performante, in grado di generare valore per clienti ed azionisti".