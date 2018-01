Rapina in banca da 20 euro a Terni

Ha fruttato non più di 20 euro in contanti, oltre a qualche assegno, una rapina compiuta in una banca di via del Rivo, a Terni, da due persone che si sono poi date alle fuga.

In base a quanto riferito dalla polizia - che indaga sul colpo - i malviventi, di cui uno a volto coperto, hanno agito armati di taglierino. Dopo essere entrati all'interno della banca si sono fatti consegnare dai presenti pochi euro per poi fuggire a bordo di una Fiat Panda.

Nel corso della rapina un dipendente della banca è stato colpito al volto con uno schiaffo, senza riportare conseguenze serie.

Sul posto, oltre alla squadra volante, anche la polizia scientifica.