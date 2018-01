Lavoratori Nardi manifestano S. Giustino

Manifestazione a San Giustino dei lavoratori della Nardi in sciopero dall'8 gennaio. Hanno infatti sfilato lungo la strada statale 3 bis a Selci Lama, rallentando anche il traffico per circa un'ora.

Fim, Fiom e Uilm sono intanto tornati a chiedere "con forza" un intervento istituzionale che sblocchi una situazione definita "surreale". "Non ci rassegniamo all'idea che un'azienda come la Nardi, che oltre ad avere più di 100 anni storia su questo territorio, ha anche 1,5 milioni di euro di commesse pronte da evadere, venga fatta sprofondare in questa incertezza, mentre i suoi lavoratori sono da mesi senza stipendio" hanno sottolineato i sindacati. "Della nuova proprietà, un fondo di investimento inglese che è praticamente un fantasma - hanno aggiunto - non si hanno notizie. E intanto i lavoratori, tutti con esperienza e altamente specializzati, sono da mesi senza reddito. Una situazione intollerabile per un Paese civile che dovrebbe essere fondato sul lavoro".