Marini ricorda vittima umbra Rigopiano

A un anno dalla tragedia dell'hotel di Rigopiano, la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini ha ricordato Alessandro Riccetti, il giovane di Terni lavorava come receptionist nella struttura travolta da una valanga. Lo ha fatto con un post sul suo profili Facebook.

"Il mio pensiero - ha scritto Marini - va ad Antonella Riccetti, una mamma coraggiosa, forte, determinata, nel suo profondo dolore che sarà per sempre incolmabile per la perdita di suo figlio Alessandro. Ad Antonella il mio abbraccio e quello dell'Umbria, ad un anno da Rigopiano".