Inaugurata nuova sede Pd Umbria

Inaugurata la nuova sede del Pd dell'Umbria che si trova in via Bonazzi 45. A tenerla a battesimo anche il vice segretario nazionale del partito Maurizio Martina. Il quale ha parlato di una nuova sede che è uno "stimolo a fare ancora meglio il nostro lavoro".

Subito dopo il taglio del nastro il segretario regionale del Pd Giacomo Leonelli ha invece sottolineato che l'apertura "è una risposta alle tante chiacchiere sulle vicende degli spazi di piazza della Repubblica". "Il Pd non ha debiti, nemmeno con la Fondazione Pietro Conti - ha evidenziato Leonelli - e per un partito comunità come il nostro è sempre importante ribadirlo".

Per Leonelli, inoltre, la nuova è "una sede bella, funzionale che permetterà di fare attività politica nel migliore dei modi e con l'affitto che sarà pagato, per la trasparenza che ci contraddistingue sempre, con contributi dei consiglieri regionali". In essa opereranno il Pd regionale e quello provinciale mentre l'unione comunale rimarrà in piazza della Repubblica.