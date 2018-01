Impegno Fondazioni Carisp per aree sisma

Mette a disposizione 450 mila euro da investire in Valnerina, in particolare per la ripartenza del territorio, il 'Bando di idee' promosso dalla Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio dell'Umbria.

Iniziativa presentata al centro polivalente 'Norcia 4.0'.

Presenti all'incontro amministratori locali, sindaci e persone interessate a partecipare.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Sergio Zinni ha sottolineato come "l'attenzione sia rivolta nuovamente alla Valnerina ed ai comuni del cratere per favorire lo sviluppo turistico, economico e sociale, auspicando una pronta ripartenza".

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno ha ricordato come sia stato importante il contributo della Consulta delle Fondazioni, per far ripartire la nostra Comunità. "Abbiamo fondato i pilastri della ripartenza - ha detto - su scuola e lavoro. La Consulta delle Fondazioni ci ha dato una grande mano permettendo ai nostri ragazzi di poter tornare subito a scuola".