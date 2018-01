Vertice Regione vedono personale Adisu

(ANSA) - PERUGIA, 16 GEN - Non un incontro formale, ma per rinnovare al personale, a pochi giorni dalla nomina del nuovo commissario straordinario, l'impegno e la massima attenzione della Giunta regionale affinché l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, continui a garantire agli studenti iscritti all'università l'erogazione di servizi sempre più rispondenti ai loro bisogni: con questo obiettivo la Presidente della Regione Catiuscia Marini e l'assessore all'Istruzione, Antonio Bartolini, insieme al Commissario straordinario, Maria Trani, hanno incontrato il personale dell'Agenzia.

Nel corso dell'incontro Marini ha ricordato che "la Regione con la collaborazione preziosa dell'Adisu, in questi anni faticosi caratterizzati da stanziamenti sempre meno consistenti di risorse da parte del Governo centrale, è riuscita a garantire uno standard elevato dei servizi con una copertura al 100 per cento delle borse di studio". "Un risultato - ha aggiunto -, conseguito insieme all'Umbria, solo dalla Toscana".