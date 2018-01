Nestlé, impegno per rilancio Perugina

La Nestlé conferma "l'impegno a investire su Perugia per il rilancio della Perugina partendo dalla ristrutturazione della produzione": lo ha sottolineato Gianluigi Toia, direttore delle relazioni industriali, al termine dell'incontro con i sindacati nella sede di Confindustria. Un impegno che i dirigenti della multinazionale intendono ribadire al Tavolo previsto il 18 gennaio al ministero dello Sviluppo economico.

Nei mesi scorsi la Nestlé ha annunciato 340 esuberi per la Perugina. Nel vertice in Confindustria si è parlato della possibilità di ricorrere a 150 contratti part-time e su 80 posti incentivati in altre aziende sul territorio oltreché su una sessantina di uscite volontarie dallo stabilimento di San Sisto.

"Illustreremo che siamo entrati in una fase concreta della ricollocazione professionale" ha detto Toia riferendosi al confronto al Mise. "Confidiamo di offrire a tutti - ha aggiunto - delle situazioni occupazionali alternative, ma che abbiano lo stesso livello di quelle attuali".