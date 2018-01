Polstrada Perugia, via 33 mila punti

Sono stati 33 mila 690 i punti di patente decurtati dalla sezione di Perugia della polizia stradale nel corso dei servizi svolti nel 2017. Nei quali sono stati impegnate 6.135 pattuglie per la vigilanza stradale oltre a 140 per le attività di polizia giudiziaria. Dati che emergono dal bilancio di fine anno del corpo che il 26 novembre scorso ha celebrato i 70 anni della sua istituzione.

In particolare agli utenti "indisciplinati" sono state contestate 27 mila 487 infrazioni al codice della strada, con il ritiro di 388 patenti di guida e 270 carte di circolazione.

La polstrada di Perugia ha rilevato una "lieve" diminuzione nel numero complessivo degli incidenti (903, il 6,6% in meno rispetto al 2016) mentre sono aumentate i feriti (414, +7,1%).

"Leggera diminuzione" anche per gli incidenti mortali, sei quelli rilevati nel 2017 con sei vittime contro gli otto del 2016 in cui erano decedute nove persone.