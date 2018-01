Nuovo direttore pronto soccorso Perugia

Ha preso servizio Paolo Groff, nuovo responsabile del pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera di Perugia. A presentarlo al personale sono stati il direttore generale Emilio Duca e quello sanitario Diamante Pacchiarini.

Groff, 53 anni, ha ottenuto laurea e specializzazione all'Università di Bologna. Duca, nel ricordare l'attività assistenziale svolta dal pronto soccorso (160-170 accessi e una media di circa 50 ricoveri giornalieri) ha auspicato "una necessaria armonizzazione dell'attività assistenziale". Ha poi presentato il progetto di ampliamento degli spazi, prima dedicati all'attività di diagnostica per immagini. "Non nascondo che le aspettative sull'apporto del dottor Groff sono alte - ha sottolineato il dg -, ed è per questo che chiedo alla squadra di medici e personale infermieristico di compattarsi attorno al nuovo responsabile per centrare quegli obbiettivi che saranno progressivamente individuati come prioritari nell'area dell'emergenza-urgenza".