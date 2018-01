Entro 17 febbraio domande borse studio

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Entro il 17 febbraio potranno essere presentate le domande per ottenere le borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale. Lo ha stabilito la Giunta regionale che, su proposta dell'assessore all'Istruzione Antonio Bartolini, ha dato attuazione al Decreto del ministro dell'Istruzione su criteri e modalità di erogazione.

Le domande dovranno essere presentate, dagli studenti, al proprio Comune di residenza che poi, entro il 2 marzo, dovrà inoltrarle alla Regione.

"Con il Decreto - ha affermato Bartolini - si è provveduto anche alla ripartizione tra le Regioni per l'anno 2017 della somma complessiva di 30 milioni di euro e sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio ed è stata assegnata alla Regione Umbria la somma complessiva di 358.736 euro".