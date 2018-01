Ateneo torna a palazzo Bernabei Assisi

Tornerà a ospitare il corso universitario di Economia del turismo oltre che percorsi di studio universitario di alta formazione Palazzo Bernabei, immobile di prestigio nel centro storico di Assisi a pochi passi dalla Basilica di San Francesco, di proprietà comunale e in uso convenzionato all'Università di Perugia.

È infatti questo il luogo scelto dal Comune per il corso di Economia del Turismo. L'obiettivo è di valorizzare la presenza ad Assisi dell'Università di Perugia.

Per il sindaco Stefania Proietti "il ritorno degli studenti nel cuore della città con servizi a loro misura, aule confortevoli e dotate di moderne tecnologie didattiche ma anche aule studio e servizi quali parcheggi, convenzioni per la mensa universitaria e trasporti pubblici sarà un' opportunità vincente, come già accaduto per diverse città italiane sedi di Università prestigiose".