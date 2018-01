Norcia, ha terreno ma non può costruire

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - "Ho acquistato un terreno dopo che il Comune mi ha certificato l'edificabilità, ma il paradosso è che al tempo stesso dagli uffici tecnici del Municipio mi dicono che non posso costruirci la mia casa perché il nuovo Piano regolatore generale, approvato prima del terremoto, non è mai stato pubblicato e per una norma mancante non consente nuove costruzioni abitative nelle aree più lontano dalla città". La storia arriva da Popoli, frazione Norcia e a raccontarla all'ANSA è Alessandro Persiani, 30 anni e pronto a mettere su famiglia con la sua ragazza. Ma quello di Persiani non sarebbe un caso isolato, ce ne sarebbero addirittura una decina, se non di più. A confermare queste anomalie, senza entrare nel caso specifico segnalato dal giovane nursino, è lo stesso sindaco Nicola Alemanno: "Purtroppo si è venuto a creare questo impasse che dobbiamo assolutamente superare, ma il Comune al momento in tal senso pare che non abbia molti strumenti".