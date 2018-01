Tonnellate vetro fuso escono forno rotto

Diverse tonnellate di vetro fuso sono fuoriuscite da un forno della vetreria di Piegaro in seguito alla rottura del macchinario. Il materiale è quindi finito nella vasca di contenimento sottostante. Non risultano feriti o danni ad altre parti dello stabilimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tenere sotto controllo la situazione. In particolare per raffreddare il vetro fuso e bonificare l'area da quello ancora incandescente. Il macchinario è utilizzato per la fusione del vetro a una temperatura di circa mille e 300 gradi centigradi. In seguito alla rottura sarebbero fuoriuscite circa 500 tonnellate di vetro fuso.