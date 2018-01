A Norcia 38 case in attesa 'destino'

A Norcia 38 case sono ancora in attesa di conoscere il proprio destino dopo il terremoto. Catalogate con la lettera "F", sono edifici risparmiati dal sisma, ma hanno una inagibilità indotta da altre strutture pericolanti.

"La questione è stata affrontata con gli uffici tecnici e da lunedì scatteranno ulteriori controlli per definire completamente il quadro" ha detto all'ANSA il sindaco Nicola Alemanno. "Le informazioni al momento in nostro possesso - ha spiegato - sono che su 38 alloggi dichiarati 'F', 28 dovrebbero essere giudicati recuperabili e questo vuol dire che le strutture adiacenti a questi edifici verranno messi in sicurezza. I cittadini potranno così fare ritorno, in tempi brevi, nelle loro abitazioni, al momento inagibili".

Le restanti otto case, nel centro storico, presenterebbero, invece, delle problematiche più complicate e "per questo occorre una valutazione più attenta". "Qui - ha spiegato Alemanno - crediamo che i tempi per concedere il rientro siano piuttosto lunghi".