Su auto rubata provoca incidente e fugge

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 12 GEN - Dopo aver rubato un'auto si è messo alla guida senza patente, ha causato un incidente ed è fuggito: il presunto responsabile, un operaio romeno di 31 anni, è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato, fuga ed omissione di soccorso, dalla polizia di Orvieto, dove è avvenuto il fatto. In base a quanto riferito oggi dalla questura, l'incidente risale al primo gennaio scorso, quando intorno all'una di notte, a Sferracavallo, il giovane, alla guida di un monovolume, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato contro altre due auto, con a bordo una famiglia che stava rientrando a casa.

L'operaio - sempre in base a quanto accertato - ha abbandonato l'auto, poi risultata di proprietà di una ditta e rubata da un parcheggio cittadino il 29 dicembre, senza accertarsi delle condizioni delle quattro persone coinvolte, fra le quali due minorenni, una delle quali ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.