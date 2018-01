Nuovi fondi per il volontariato Prociv

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - Nuovi fondi per il volontariato di protezione civile: nel corso di un incontro tra i rappresentanti della Consulta del volontariato e i funzionari Prociv, è stato infatti comunicato che la richiesta della stessa Consulta - che ne riferisce in una nota - dello stanziamento di fondi strutturali nel bilancio regionale è stata accolta favorevolmente. Si tratta di 150.000 euro "che saranno sicuramente incrementati - spiega la Consulta - nella fase dell'assestamento di bilancio, ad ottobre 2018".

La ripartizione sarà la seguente: 60.000 per le spese gestionali di gruppi e 90.000 per le spese di investimento su attrezzature tecniche utili alla Colonna mobile regionale. Saranno inoltre messi a disposizione del volontariato ulteriori 330.000 euro inviati alla Regione Umbria dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per il ripristino delle attrezzature tecniche utilizzate nella recente emergenza del terremoto in Umbria.

Il presidente Giuliano Santelli, si tratta di "un indubbio passo in avanti".