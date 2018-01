Poltrone per pazienti oncologia Perugia

Tre nuove nuove poltrone per pazienti oncologici sono state donate all'ospedale di Perugia dall'associazione Avanti tutta presieduta da Leonardo Cenci.

Sono state sistemate nel day hospital dell'Oncologia, due nella sala prelievi e l'altra in una nuova postazione dove viene somministrata la chemioterapia.

Alla semplice cerimonia di consegna dei nuovi arredi hanno partecipato anche il direttore della struttura complessa di Oncologia medica, Fausto Roila, e il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Emilio Duca.

Nel tempo, riferisce una nota dell'ospedale, le attenzioni di Avanti tutta per il Santa Maria della Misericordia hanno riguardato in particolare l'attività assistenziale che viene svolta nel day hospital, dove è stato anche installato un impianto di musicoterapia, con otto canali disponibili e la possibilità di scegliere ogni genere di musica.