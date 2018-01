Lavori in blocco operatorio Umbertide

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - E' prevista il prossimo 22 gennaio la riapertura del blocco operatorio dell'ospedale di Umbertide, dove è in corso un intervento di manutenzione ordinaria riguardante la pavimentazione, programmato in concomitanza delle festività natalizie, durante le quali viene generalmente sospesa gran parte dell'attività chirurgica.

L'esecuzione della maggior parte degli interventi chirurgici programmati per le prime settimane di gennaio sarà garantita all'ospedale di Città di Castello, grazie alle soluzioni organizzative poste in essere dalla direzione, dai direttori delle unità operative coinvolte e dal servizio infermieristico, spiega la Usl Umbria 1 in un comunicato nel quale si ringrazia tutto il personale coinvolto per la disponibilità dimostrata.