Concerto tra le culle bimbi prematuri

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Concerto in ospedale con spettatori speciali: per la prima volta è stata organizzata nell'ospedale di Perugia, in occasione delle feste di Natale, una esibizione musicale per i bambini nati prematuri.

Ad esibirsi tra le culle termiche della struttura complessa di Neonatologia-Utin è stata l'orchestra da Camera di Perugia (Luca Franceschelli al fagotto, Simone Frondini all'oboe, Sara Radicioni al violino).

"Abbiamo voluto sperimentare i benefici della musica classica sullo stress del neonato - ha commentato Stefania Troiani, direttore della struttura - specie prematuro e sul suo sviluppo neuro-evolutivo"; diverso studi "hanno accertato la validità di una collaborazione tra medici e musicisti per realizzare condizioni favorevoli per bambini in condizioni di criticità".

"La musica - ha spiegato - ha prodotto un effetto rilassante e benefico sui familiari e sui piccoli guerrieri, che, durante tutto il concerto hanno mostrato condizioni di stabilità dei parametri vitali".