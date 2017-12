Attività commercio ferme a Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - "Ristoratori, commercianti e albergatori di Castelluccio di Norcia sono allo stremo, dopo 16 mesi dalla prima scossa le loro attività sono ancora ferme, fatta eccezione per i due mesi estivi in cui alcuni ristoratori hanno lavorato sotto la tensostruttura": a fare il punto della situazione con l'ANSA, è Gianni Coccia, portavoce della comunità del borgo.

"Non si può andare avanti con le sole promesse - dice - vogliamo delle risposte e delle date certe, in particolare per i commercianti, i ristoratori e i caseifici. Vogliamo conoscere il giorno esatto in cui verrà consegnato ad esempio il cosiddetto 'deltaplano' (la struttura che ospiterà i ristoranti del paese ndr.) e le altre delocalizzazioni".

"Nei prossimi giorni - annuncia Coccia - consegneremo alla Regione Umbria e al Comune di Norcia un documento con richieste specifiche in tal senso. Se poi gli eventuali impegni non verranno rispettati daremo vita a delle forme di protesta".