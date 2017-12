Inaugurato ambulatorio psico-sociale

Inaugurato l'ambulatorio psico-sociale presso il reparto di ematologia dell'ospedale di Perugia. Iniziativa sostenuta dal Comitato per la vita Daniele Chianelli.

L'ambulatorio è uno spazio dedicato ai pazienti del day hospital in cui malati, familiari e operatori sanitari potranno avere il supporto di una psicologa, Tiziana Felicioni, e di un'assistente sociale, Monica Ortolani.

Il Comitato Chianelli ha spiegato che l'iniziativa vuole supportare i pazienti attraverso una tutela globale che non riguarda solo l'aspetto della salute. "Questo luogo - spiega Felicioni - è ben più di un 'ambulatorio' fra gli altri, nell'ospedale. È uno spazio nel quale si riconosce al pensiero, assieme agli affetti e alle emozioni ad esso legate, il diritto di cittadinanza e di libera espressione proprio in una struttura che, per tradizione, ha espresso il dominio delle scienze della natura 'sull'ammalato', e della organicità sulla psiche".