Estradato in Italia il mullah Krekar

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - E' stato estradato oggi in Italia dalla Norvegia Faraj Ahmad Najmuddin, conosciuto come il "mullah Krekar, condannato per terrorismo internazionale in seguito ad una indagine dei carabinieri del Ros, coordinata dalla procura di Trento. Atterrato in mattinata all'aeroporto di Fiumicino, il mullah Krekar, ritenuto appartenente allo Stato islamico, è stato trasferito al carcere di Rebibbia.