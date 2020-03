Coronavirus: server ProM Facility in rete ricerca vaccino

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - Cinque grandi server del laboratorio di prototipazione rapida ProM Facility di Polo Meccatronica a Rovereto sono connessi alla rete mondiale di ricerca contro il Covid-19.

I sofisticati calcolatori - sottolinea Trentino Sviluppo - contribuiscono a potenziare la forza di calcolo della rete internazionale Folding@home, promossa dall'Università di Stanford (California), per trovare nuovi farmaci con il metodo computazionale. L'obiettivo, attraverso potenza di calcolo ed elaborazione di complessi algoritmi, è di produrre la proteina che si lega alla corona del virus Covid-19 e poi sintetizzarla in un vaccino. Operazione complessa che può essere aiutata attraverso la potenza di calcolo. Un progetto al quale possono aderire anche i singoli cittadini, scaricando il client dal sito ufficiale.

"Abbiamo volentieri messo a disposizione le migliori tecnologie di ProM Facility - commenta Paolo Pretti, direttore operativo di Trentino Sviluppo - confermando alle strutture sanitarie anche la nostra disponibilità, qualora in emergenza lo ritenessero necessario, a stampare in 3D parti di dispositivi medici, come valvole per respiratori e componenti per strumenti per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto della diffusione del Coronavirus".

