Ancora nove vittime in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Ancora nove vittime del coronavirus in Alto Adige. Lo comunica la Provincia di Bolzano.

Complessivamente, il numero di persone con Covid-19 decedute ammonta a 44. "Le nove persone decedute fra ieri e oggi erano anziane e presentavano diverse malattie pregresse", precisa la Provincia. Da ieri a questa mattina, il laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda sanitaria provinciale ha analizzato 537 tamponi: 65 di essi sono risultati positivi. Il numero delle persone affette da coronavirus è così salito a 789.

Il totale, fino ad oggi, sono state testate 4.292 persone che sono state sottoposte a 6.631 tamponi. I ricoverati in ospedale sono 204. Altri 66 casi di pazienti ricoverati sono attualmente sospetti. Nelle terapie intensive degli ospedali dell'Alto Adige sono ricoverate 48 persone malate di Covid-19.

In quarantena domestica si trovano allo stato attuale 2.365 persone. (ANSA).