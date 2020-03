Coronavirus: Trento,udienze magistratura sorveglianza online

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - A partire da domani, per le persone attualmente detenute, e in specifici casi, sarà data la possibilità di celebrare le udienze dinanzi alla magistratura di sorveglianza di Trento in videoconferenza.

Un modo per non bloccare lo svolgimento di una parte dei procedimenti, rispettando le misure di sicurezza imposte dal decreto relativo all'emergenza Covid-19.

Lo prevede un protocollo d'intesa siglato dai consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e Rovereto e dalla Camera penale di Trento 'Michele Pompermaier', in accordo con il Tribunale di sorveglianza, l'Ufficio di sorveglianza, la Procura della Repubblica e la Procura generale di Trento. (ANSA).