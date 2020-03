Coronavirus: altri 6 morti in Trentino, 1.611 contagiati

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - Sei morti per coronavirus oggi in Trentino, le vittime diventano quindi 41. Sono 131 i nuovi contagiati da Covid 19, di cui 69 accertati con tampone e 62 senza, ma considerati infetti per contatto diretto con contagiati. Il totale dei malati in Trentino è quindi 1611. "Di questi ne abbiamo ricoverati in ospedale 207, in terapia intensiva 46, in alta intensità 42. Sono 68 le persone guarite e 862 quelle a domicilio". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della consueta conferenza in streaming con l'aggiornamento della situazione in Trentino.

Fugatti ha inoltre annunciato che sono stati accolti nei reparti di terapia intensiva del Trentino altri due pazienti ricoverati in ospedali lombardi, dopo i due arrivati dalla zona di Bergamo la scorsa settimana. (ANSA).