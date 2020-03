Coronavirus: un altro morto in Trentino, 1.067 i contagiati

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Un altro decesso per Covid 19 in Trentino, si tratta di uomo di 85 ani residente a Pieve di Bono.

Crescono inoltre i contagi: 210 quelli di oggi, 1.067 totali. Di questi, 639 sono stati sottoposti a tampone e 428 non tamponati, ma considerati contagiati per contatto. Sono 2.656 i tampini complessivi effettuati in Trentino, dove ci sono 793 persone a domicilio, compresi gli anziani in Rsa, 198 persone ricoverate nei reparti di malattie infettive, 15 delle quali in ventilazione. Ci sono poi 34 persone in terapia intensiva, 18 a Rovereto e 16 a Trento. Sono invece 29 le persone guarite. Lo ha comunicato l'assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana. (ANSA).