Coronavirus: ricetta digitale o ritiro in farmacia

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Per evitare gli accessi negli ambulatori dei medici di base sia i medici che i pazienti devono utilizzare maggiormente la prescrizione digitale delle ricette.

Circolare esplicativa della Provincia.

Le misure per la limitazione del Coronavirus prescrivono che ci si sposti il meno possibile da casa. In quest'ambito dovrebbero essere evitati anche gli accessi non urgenti alle strutture sanitarie e agli ambulatori dei medici di medicina generale. Una circolare della Provincia chiarisce quali sono le possibilità per ricevere comunque una ricetta, senza doversi recare di persona dal medico. Tutti i cittadini sono pregati di utilizzare le diverse possibilità di ricezione delle ricette, per evitare assembramenti di pazienti negli ambulatori dei medici di famiglia e quindi evitare il rischio di diffusione di nuove infezioni di Coronavirus. (ANSA).