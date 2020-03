Coronavirus: seconda vittima in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - L'Austria registra la seconda vittima di Covid-19. Si tratta di una donna di 76 anni, residente in una casa di riposo a Hartberg, in Stiria, e trasferita venerdì in ospedale con problemi respiratori. La casa di riposo è stata isolata. Domenica è deceduto a Vienna un uomo di 65 anni, manca però ancora l'esito del tampone.

In Austria sono scattate oggi le limitazioni, secondo il modello italiano, con scuole e negozi chiusi e spostamenti solo in caso di stretta necessità.(ANSA).