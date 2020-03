Coronavirus: 4 morti in Trentino, 6 in totale

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Sono 4 i decessi per corona virus in Trentino alle ore 14 di oggi, salgono quindi a 6 i morti complessivi. Lo ha detto, nel consueto collegamento streaming quotidiano, l'assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana. Una delle vittime è padre Angelico, 84 anni, che aveva accompagnato il pullman di pellegrini ad Assisi, dove ci sono stati i primi contagi trentini.

I nuovi casi sono 117, per un totale di 378 contagiati, 278 dei quali sono a domicilio, 14 in reparti di alta intensità, 6 in terapia intensiva, 73 in reparti di malattie infettive, 7 le persone guarite. (ANSA).