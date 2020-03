Boom contagi in Trentino, +88 in un giorno

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Sono in forte crescita i numero dei contagiati coronavirus in Trentino. Nella giornata odierna il dato è cresciuto di 88 pazienti. I dati sono stati forniti in conferenza stampa dal governatore Maurizio Fugatti. Non si registrano nuovi decessi, il dato resta così fermo a due.

